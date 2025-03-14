Франция предупредила США о рисках «глупой торговой войны»

Планы президента США Дональда Трампа по повышению на 200% пошлин на европейский алкоголь приведут "к глупой торговой войне".

Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала France 2.

"Планы повышения пошлин на европейский алкоголь не являются неожиданными, - сказал Ломбар. - Мы сделаем то же самое, это будет глупой торговой войной, так же как и любые другие подобные войны".

Он добавил, что ЕС придется поднять тарифы, чтобы занять равные позиции на переговорах "о снижении пошлин".

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран ЕС алкогольных напитков, в том числе вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски.