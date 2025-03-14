Названы продукты, которые упали в цене больше всего

В России зафиксировано существенное снижение розничных цен на баранину, куриное мясо, яйца и лук. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Соответствующие данные были получены в ходе очередного мониторинга цен на социально значимые товары в магазинах сетей-членов АКОРТ. Подчеркивается, что минимальная розничная стоимость куриного мяса в феврале упала в среднем на 4,13%, до 178,2 рубля за килограмм, яйца категории С1/С2 снизились в цене на 3,93%, до 92,5 рубля за десяток. Лук подешевел на 3,5%, до 48 рублей за килограмм, а баранина — на 3,2%, до 624 рублей за килограмм. Также наблюдалось уменьшение стоимости риса, подсолнечного масла и ржаного хлеба в среднем на 1%.

В феврале 2025 года торговые сети установили среднюю наценку на самые доступные позиции социально значимых продуктов в 24 товарных категориях на уровне 4,9%. В частности, подсолнечное масло, куриное мясо, сахар-песок, морковь и говядина продавались по ценам, которые были ниже закупочных. АКОРТ отметила, что в целом инфляционная динамика в социально значимой категории в феврале 2025 года соответствовала уровню прошлых лет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что стоимость пальмового масла будет оставаться на высоком уровне в течение длительного времени из-за того, что производство этого продукта не растет, а в Индонезии увеличивается выпуск биодизеля.