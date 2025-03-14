Доллар подорожает в апреле: эксперт назвал причину

В апреле этого года ожидается изменение курса рубля в сторону ослабления.

Такой прогноз озвучил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в апреле произойдет постепенная девальвация рубля, что приведет к удорожанию американской валюты. Он охарактеризовал эту тенденцию как вполне нормальную с макроэкономической точки зрения.

Учитывая текущие цены на нефть и состояние бюджета, сильный рубль становится экономически невыгодным, пишет портал «Москва 24». Повышение стоимости национальной валюты негативно сказывается на доходах от экспорта и приводит к уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Поэтому, по словам эксперта, для обеспечения устойчивости бюджета необходим ослабленный рубль. Ожидается, что курс доллара будет в пределах 90-92 рублей. Курс может изменяться в зависимости от спроса на валюту, и в последнее время наблюдается его снижение. Минимальная цена за доллар достигала 85 рублей, в настоящее время она составляет 86,3 рубля, тогда как евро торгуется за 93,8 рублей, а юань — за 11,93 рублей.

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