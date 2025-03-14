Цены на золото установили новый исторический рекорд

Цена золота вновь достигла исторического максимума. По состоянию на 7:43 по московскому времени фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли в цене на 0,34%, достигнув отметки в $3001,62 за унцию, передает «РБК-Инвестиции».

Биржевая цена унции золота впервые в истории превысила отметку в $3000. Росту котировок способствовало увеличение спроса на безопасные активы в мире на фоне усиления торговой напряженности. Стоимость золота достигла рекордного значения после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на металлы. Кроме того, инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно состояния экономики США и динамики процентных ставок Федеральной резервной системы после публикации последних данных об инфляции, пишет Bloomberg.

В минувшую среду вступили в силу тарифы, которые Трамп ввел на импорт стали и алюминия. Это вызвало беспокойство в странах Азии, которые зависят от экспорта, и привело к немедленным ответным действиям со стороны Европейского союза и Канады.

По словам рыночного стратега британской компании IG Group Йипа Джуна Ронга, отказ от рисков на рынке свидетельствует о том, что инвесторы ожидают дальнейшего обострения торговой напряженности. В связи с этим они снова обращаются к золоту как к надежному активу, который поможет им защититься от колебаний рынка.