Оценена готовность банков РФ к внедрению цифрового рубля

У 30% банков IT-инфраструктура не готова к внедрению цифрового рубля, пишут “Ведомости” со ссылкой на опрос, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков. Для внедрения цифрового рубля необходимо обновление IT-систем и масштабирование, чтобы справиться с увеличением транзакционных нагрузок, которые характеризуются высокой частотой запросов.

Причем лишь 20% банковских IT-специалистов указали, что их IT-инфраструктура, бизнес-процессы и внутренние регламенты полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Так, оставшаяся половина респондентов оценила свою готовность как частичную — подготовка идет, но для полного внедрения требуется еще ряд доработок. Еще 14% респондентов выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности из-за жестких требований к защите данных в финансовом секторе.

Центробанк принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля на более поздний срок. Внедрение этого инструмента, по словам глав ЦБ, должно произойти после того, как будут отработаны все детали в пилоте и будет проведена консультация с банками по экономической модели. Кахруманова добавила, что ЦБ хотел бы избежать дополнительного прессинга.

По словам заместителя председателя Банка России Зульфии Кахрумановой, перенос запуска цифрового рубля связан с тем, что у банков при его внедрении возникали различные сложности, в том числе, связанные с обеспечением технологической независимости. Также у них были вопросы по объему доработок, которые вносились в работу информационных систем и выполнению ряда решений по безопасности.

«То есть много разных аспектов, у каждого есть свой. Важный момент, который нигде не звучал, на самом деле технологически и мы, и большая часть банков практически готовы к тому, что есть. Просто, у каких-то есть аспекты, а мы, являясь равноудаленной площадкой, внимательны к каждому участнику», — заявила Кахруманова.

Новую дату запуска пока не объявили.