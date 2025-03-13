США изучают пути сотрудничества с «Газпромом»

Соединенные Штаты обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с «Газпромом» в международных проектах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника, обсуждения находятся на ранней стадии. Вместе с тем, добавил он, они могут быть частью более широких усилий США по ослаблению связей России с Китаем и Ираном.

Собеседник агентства отметил, что пока неясно, кто конкретно участвует в переговорах как с американской, так и с российской стороны.

Аналитики агентства отметили, что ранее президент США Дональд Трамп активно критиковал Европу за ее зависимость от российского газа и курировал усилия по массовому расширению продаж американского сжиженного природного газа в европейские страны.

Сделка США и России по газу покажет, что политика Трампа по энергоресурсам изменилась кардинальным образом, уточнили эксперты.

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Ранее сообщалось о том, что американские инвесторы намереваются приобрести швейцарскую компанию-оператора Nord Stream 2.