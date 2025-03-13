Путин: иностранные компании не получат преференции при возврате на рынок РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел «Рамблер», что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на ее рынок.

Глава России пояснил, что Москва в закрытом режиме ведет переговоры с некоторыми компаниями по вопросу возвращения на российский рынок.

«Те компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность», — отметил президент.

Вместе с тем, уточнил Путин, никаких преференций для западных компаний не будет.