Общественники оценили идею о спецмаркировке для товаров вернувшихся в РФ брендов

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России специальной маркировки для товаров западных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести специальную предупреждающую маркировку товаров западных брендов в случае их возвращения на российский рынок, передавал RT. Как пример, Ветров привел надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!».

Многие компании, которые уходили с российского рынка, действительно повели себя не вполне добросовестно. Их действия стали причиной различных неудобств для потребителей. При этом нужно отметить, что такая продукция, как продукты питания, товары легкой промышленности или, например, бытовая химия, была успешно замещена российскими производителями. Поэтому тут потребитель не почувствовал серьезного дискомфорта. А вот когда речь идет о таких товарах, как техника, электроника, автомобили или электроинструменты, производители и импортеры которых, уходя из РФ, в некоторых случаях оставляли потребителей без гарантийной поддержки или отключали некоторые функции устройств, то это другое дело. В таких случаях определенные санкции, конечно, должны быть. Но эти санкции, скорее, должны применяться в плоскости возмещения убытков – либо по искам конкретных потребителей, либо по искам групп потребителей, либо в защиту неопределенного круга потребителей. Это необходимо для компенсации всех тех неудобств, которые чувствовали покупатели на протяжении последнего времени. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт добавил, что в проведении акций, нацеленных на привлечение внимания к недобросовестной позиции западных брендов, «есть определенный резон».

«Но если в той нише, из которой ушла западная компания, появились добросовестные отечественные производители, то здесь необходимо ставить вопрос о том, разрешать ли вообще возвращаться «иностранцам». Ну а различные маркировки – это в большей степени вкусовщина. Если со стороны компании били какие-то антироссийские заявления или если она выступала спонсором вражеских вооруженных сил, то ее продукцию вообще не надо допускать [на российский рынок]. Но если компания ушла «тихо» и ничьи права не нарушила, а теперь она возвращается, то, полагаю, дополнительная маркировка для нее будет излишней», - сказал Павлов.

Западным брендам ранее поставили условие возвращения в Россию.