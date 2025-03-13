Названа причина введения Банком России ограничений на ипотеку

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что Банк России решил прибегнуть к введению ограничений на ипотеку с целью поэтапного снижения ключевой ставки, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Ридус».

По словам эксперта, ЦБ выражает беспокойство по поводу того, что граждане могут начать снимать средства со своих депозитов, брать кредиты и активно продавать активы, поскольку это может привести к резкому росту цен на 30–40%. В связи с этим Центробанк принимает меры для предотвращения такой ситуации, подчеркнул специалист. В настоящее время регулятор занимается проработкой вопроса об источниках дохода, которые банки могут принимать во внимание, указал Барсуков.

Ранее Банк России отметил, что с 1 июля 2025 года получить ипотечный кредит с минимальным первоначальным взносом и высоким уровнем долговой нагрузки станет практически невозможно. Он пояснил, что это связано с намерением регулятора ввести количественные ограничения на выдачу жилищных кредитов для наиболее рискованных заемщиков.

ЦБ вводит новые ограничения для получения ипотеки и автокредитов

На первом этапе это затронет граждан, которые тратят более 80% своего дохода на погашение долга, а также тех, чей первоначальный взнос составляет менее 20% от стоимости жилья. При этом в ЦБ не уточнили, какие именно ограничения будут введены.