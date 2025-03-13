Российский рынок акций демонстрирует сильное снижение во второй половине торгов четверга, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

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В числе компаний, чья капитализация значительно снизилась, оказались Ozon (-3,17%), «Мосэнерго» (-3,08%), «Соллерс» (-3,02%), «Газпром» (-2,86%) и «Норникель» (-2,76%). В то же время, стоимость акций некоторых компаний выросла. Среди них — «М.Видео» (+2,36%), «Вуш Холдинг» (+1,65%), ЛСР (+0,76%), «Эн+ груп» (+0,67%) и «Татнефть» (+0,92%).

В ФГ «Финам» отметили, что на стоимость акций российских компаний влияет неопределенность, вызванная результатами будущих переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Существует высокая вероятность того, что Россия не сможет принять предложения США о прекращении огня на 30 дней, что приведет к новому витку обострения геополитической напряженности и дальнейшему ужесточению санкций против России, добавили в компании.

В частности, американский лидер Дональд Трамп уже сообщил о своей готовности усилить давление на Россию, если это потребуется. Однако он выразил надежду, что до этого не дойдет, напомнил эксперт. На фоне этих событий инвесторы практически не отреагировали на хорошие показатели инфляции, опубликованные накануне вечером, указал собеседник.

11 марта сообщалось, что российский рынок акций упал после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. До подведения итогов встречи в Саудовской Аравии индекс IMOEX2 вырос приблизительно на 1% на вечерней сессии — этим он обновил максимум дня. Однако после оглашения итогов встречи рынок начал падать. В моменте индекс IMOEX2 упал на 0,05% — до 3195,28 пункта.