Китай обратился к США с призывом

Китай обращается к США с призывом в кратчайшие сроки отменить новые пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь, передает агентство «Прайм».

С 12 марта в США начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок стали и алюминия в страну. Эти новые тарифы не предусматривают никаких исключений для отдельных стран, а перечень товаров, попадающих под ограничения, значительно расширили. Кроме того, США планировали повысить пошлины для Канады до фактически запредельного уровня в 50%. Однако накануне советник президента США по торговле Питер Наварро сообщил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий будет отложено.

Как отметила Хэ Юнцянь, Китай всегда считал, что меры США, введенные в соответствии со статьей 232, представляют собой односторонние и «протекционистские действия, которые осуществляются под предлогом национальной безопасности».