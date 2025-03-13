США не продлили лицензию для расчетов за нефть из России

Соединенные Штаты Америки не продлили лицензию, позволявшую иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. Об этом заявил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на информированный источник.

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«Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», — отметил он и уточнил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти «истекла вчера».

Лоуренс добавил, что такое решение является «тактикой переговоров».

Незадолго до этого глава минфина США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха на переговорах по украинскому урегулированию.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.