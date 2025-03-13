Токио и Москва согласовали квоты на вылов лососевых для японских рыбаков

Представители Японии и России достигли соглашения по квотам на вылов лососевых, которые будут действовать для японских рыбаков в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление рыболовства Японии.

В опубликованном заявлении японского ведомства подчеркивается, что в результате консультаций, проходивших с 10 по 13 марта, стороны согласовали объем квоты на уровне 2050 тонн, что соответствует показателю предыдущего года. Отмечается, что эти воды изобилуют рыбой, которая мигрирует из российских рек. Также было отмечено, что сумма выплат со стороны Японии останется на уровне 2024 года и составит от 180 до 313 миллионов йен (примерно от 1,2 до 2,1 миллиона долларов).

В ведомстве также отметили, что консультации по квотам на вылов лососевых японскими рыбаками в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ на 2025 год продолжаются.

Россия и Япония осуществляют рыболовство в 200-мильных исключительных экономических зонах друг друга на основании соглашений, подписанных в 1984 и 1985 годах. Каждый год страны проводят консультации для согласования квот на вылов морепродуктов.

В феврале губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рыбохозяйственный комплекс региона пребывает в непростом положении из-за низкого подхода лосося.