В стране ЕС проголосовали за изъятие замороженных активов России

Резолюция об увеличении помощи Украине была принята в среду вечером депутатами нижней палаты французского парламента. В частности, текст призывает изъять замороженные российские активы, передает агентство «Прайм».

Как уточнила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, за текст решили проголосовать 288 парламентариев, против высказались 54. Информация о ходе заседания транслировалась на официальном сайте Национального собрания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России на Западе невозможно, поскольку это противоречит международным правовым нормам. После этого он поручил министерству финансов страны рассмотреть возможные последствия такого шага.

С началом специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» заблокировали около половины валютных резервов России, общая сумма которых составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) заявил, что Макрон и страны Евросоюза хотят сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине.