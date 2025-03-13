Зарубежные инвесторы сделали ставку на возвращение России на рынки

В последние недели трейдеры одного из лондонских брокеров искали владельцев облигаций Газпрома, номинированных в долларах, чтобы удовлетворить спрос со стороны ближневосточных семейных офисов. Однако оказалось, что держатели этих облигаций либо не желают их продавать, либо требуют значительно более высокие цены, передает Bloomberg.

Эти сделки стали одними из первых признаков того, что инвесторы тихо надеются на то, что усилия президента США по заключению соглашения с Москвой приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки.

«Инвесторы понимают, что как только произойдет разрядка, эти скидки исчезнут», – заявил глава отдела исследований и управления портфелями в дубайской инвестиционной компании Istar Capital Искандер Лутско.

Между тем, банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase выступают брокерами для растущего спроса инвесторов на торговлю российскими активами. При этом бок о бок с этой торговлей идут существенные риски – как репутационные, так и юридические. Президент США недавно заявил, что «серьезно рассматривает» возможность введения новых банковских санкций против России, что может ударить по этим инвестициям.

Агентство отмечает, что Россия продолжает увеличивать расходы на оборону, а также надеется на сотрудничество с США в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, но многие западные компании, желающие вернуться, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Российская сторона может установить жесткие условия для возвращения, включая требования к локализации и передачи технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном ослаблении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса.

Bloomberg сообщает, что советники Трампа разработали планы по смягчению антироссийских санкций.

Тем не менее, сам Трамп ранее пригрозил новыми санкциями против России для достижения прекращения огня на Украине.