Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе: что будет с валютой

Эксперты в беседе с изданием Life поделились своими прогнозами по курсу рубля на следующую неделю. В частности, по словам руководителя управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрия Александрова, курс рубля стабилизировался на достигнутых позициях. Дальнейшее снижение курса до 75–80 рублей за доллар США возможно только при условии появления значительных положительных факторов, которые пока не наблюдаются, отметил он.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, вероятность того, что доллар в ближайшее время будет находиться на столь низких позициях, невелика. Ожидается, что экспорт весной будет ниже, чем зимой, и это приведет к уменьшению притока валюты. В то же время импорт может восстановиться, что повлечет за собой рост спроса на валюту. В результате к концу марта стоимость иностранных валют может вырасти, но сначала они могут опуститься еще ниже текущих уровней, добавил собеседник.

В компании «Цифра брокер» предположили, что в ближайшее время рубль будет умеренно крепким в силу сезонных факторов: более слабого спроса на валюту со стороны импортеров и населения и более активных продаж валюты экспортерами под дивидендные выплаты. Там отметили, что потенциал укрепления рубля будет исчерпан на уровнях 80–85 за доллар, после чего рубль начнет возвращаться к более обоснованным значениям в пределах 95–100.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 85,3–89,3 за доллар», — подчеркнули в компании.

В «Альфа-Форексе» заявили, что снижение стоимости нефти и ограничительные меры в отношении энергетической отрасли могут препятствовать укреплению рубля. Там отметили, что в начале второй половины марта курс рубля к доллару будет находиться в диапазоне 84–90, к евро — 90–96,5, а к юаню — 11,6–12,5.