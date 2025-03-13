Стоимость золота обновила исторический максимум

На бирже Comex стоимость золота достигла отметки в 2 950 долларов за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на торговой платформе.

На 05:42 по московскому времени цена драгоценного металла составляла 2 951,3 доллара за унцию. К 06:43 мск стоимость золота продолжила расти и достигла 2 953,8 доллара за унцию. В конце прошлого года цена фьючерса на золото опускалась ниже 2600 долларов за тройскую унцию.

Ранее кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил «Газете.Ru», что для стабильного сбережения средств целесообразно выбрать золото.

Также ранее сообщалось, что портфель обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ продемонстрировал рост почти на 20% по итогам 2024 года. Клиенты заключили более 190 тыс. сделок по покупке драгметаллов. Их объем на ОМС вырос на 6 т.

В общей сложности в ВТБ открыли 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 т драгоценных металлов. В 2024 году средний «чек» ОМС в сегменте массовой розницы достиг 180 г.