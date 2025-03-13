Уровень бедности в России достиг исторического минимума

Уровень бедности в России по итогам 2024 года снизился до 7,2%, достигнув исторического минимума, сообщает Росстат. По данным статистического ведомства, в прошлом году к бедным относились 10,5 млн человек — на 1,7 млн меньше, чем в 2023-м, пишет «Коммерсантъ».

Целевой показатель уровня бедности, установленный властями в рамках национальных целей развития, составляет 6% к 2030 году.

Росстат рассчитывает уровень бедности, исходя из стоимости потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, скорректированной на инфляцию. В 2024 году эта сумма в среднем составила 15,5 тысяч рублей в месяц. В течение года уровень бедности снижался: в первом квартале доходы ниже границы бедности имели 14 млн человек (9,6% населения), во втором — 12,4 млн (8,5%), в третьем — 11,8 млн (8%), в четвертом — 7,7 млн (5,3%).

В Росстате отмечают, что снижение уровня бедности связано с ростом доходов населения, включая зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности и собственности.

В четвертом квартале 2024 года совокупные денежные доходы россиян достигли 34,1 трлн рублей, что на 18,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом реальные доходы (с учетом инфляции) выросли на 8,6%, а реальные располагаемые (с учетом инфляции и обязательных платежей) — на 4,1%. Основную часть доходов составила оплата труда — 20,1 трлн рублей (плюс 16,8% к аналогичному периоду 2023 года). Социальные выплаты составили 5,7 трлн рублей (плюс 10,9%).

Ранее эксперты отмечали значительное влияние социальных выплат для семей с низкими доходами на снижение уровня бедности, однако в 2024 году этот фактор перестал играть решающую роль. По мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, главным драйвером сокращения бедности в 2024 году стал дефицит кадров на рынке труда. Однако, по ее прогнозу, этот эффект может ослабнуть уже в ближайшее время, поскольку компании начнут внедрять технологические решения для повышения производительности.