Канада координирует с ЕС ответ США по пошлинам на импортные товары

Оттава обсуждает вопрос введения дополнительных пошлин на товары из США вместе с коллегами в Брюсселе. Об этом заявила журналистам глава МИД Канады Мелани Жоли. Трансляцию ее выступления вели канадские телеканалы.

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По словам министра, пошлины, которые принимают власти США под руководством американского президента Дональда Трампа, навредят в первую очередь американцам, так как повысят их расходы и увеличат инфляцию в стране. Она заявила, что действующая администрация Соединенных Штатов "вовлечена в торговые войны против Канады".

"Я работала с европейцами, чтобы обменяться информацией - в то время как ЕС вводит контрпошлины", - рассказала Жоли.

Тем временем, в интернете распространяются курьезные фото прибытия в Канаду госсекретаря США Марко Рубио. Так, на снимках демонстрируется, что канадская сторона постелила крайне короткую, около двух метров, красную ковровую дорожку к трапу самолета высокопоставленного американского гостя.