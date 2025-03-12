Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление по антироссийским санкциям, а также замороженным активам РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря, вопрос санкций против России будет обсуждаться на будущих переговорах между Москвой и Вашингтоном. Тогда же будет поднят вопрос замороженных российских активов.

«Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, <...> будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них, поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов», — заявил он.

При этом Рубио также добавил, что союзники Украины в Европе «обязательно должны будут участвовать» в любой сделке, которая может быть заключена между сторонами.

Отметим, что ранее Рубио также анонсировал новые контакты с Россией по Украине.