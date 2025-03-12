Эксперт объяснил причины ограничений на автокредиты и ипотеку

Банк России теперь считает кредиты на автомобили такими же опасными, как ипотечные. Именно поэтому с 1 апреля он вводит новые ограничения, заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

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Эксперт пояснил, что в результате кардинальных изменений в ассортименте автомобилей на российском рынке за последние три года, цены на них выросли на 30%. Теперь стоимость машин стала заоблачной. Это привело к тому, что стоимость однокомнатной квартиры в Подмосковье стала сопоставима с ценой нового автомобиля, указал специалист.

До установления новых ограничений рынок автокредитования в России практически не контролировался. Раньше все работало по принципу, при котором крупные международные автопроизводители имели свои банки, которые предоставляли россиянам кредиты на покупку иностранных автомобилей за свой счет. Теперь таких банков нет, как и льготных программ, поэтому если россиянин решает купить машину в кредит, то он фактически тратит столько же, сколько на однокомнатную квартиру в Подмосковье, отметил собеседник. Ситуация беспокоит регулирующие органы, добавил он.

Бархота выразил уверенность в том, что банки теперь будут тщательно выбирать клиентов и оценивать, какие суммы и на какой срок они готовы им предоставить.

О введении новых ограничений на автокредиты и ипотеку заявила ранее директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Она отметила, что лимиты рискованных выдач могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью.