Поставки российской нефти в Индию восстановились

Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте, вернувшись к обычным уровням после трехмесячного спада, пишет Reuters.

Восстановление зафиксировано благодаря тому, что грузы доставлялись через суда, не подпадающие под санкции, а часть поставок была перенаправлена из Турции, согласно данным пяти торговых источников и судоходной статистике.

Возобновление поставок российской нефти третьему по величине импортеру и потребителю в мире помогает смягчить дефицит поставок, вызванный жесткими санкциями США, введенными против Москвы.

Цены на нефть в среду подрастают. Brent к 13:33 мск. торговалась на уровне $70,26 за баррель, а WTI, прибавляя 1,07%, расположилась вблизи отметки $67.