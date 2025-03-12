Европейцы получили тревожный прогноз по инфляции

Фрагментация торговли и более высокие расходы на оборону могут ускорить рост инфляции в Европейском союзе. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало издание Bloomberg.

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По ее словам, в такой ситуации ЕЦБ будет непросто добиться двухпроцентной инфляции, которой там сейчас ждут к началу 2026 года. Впрочем, как полагает Лагард, пошлины США могут обернуться переориентацией избыточных китайских мощностей в Европу, что сыграет на понижение инфляции.

Однако, как подчеркнула Лагард, европейский регулятор не может гарантировать, что «общая инфляция всегда будет на уровне два процента».

В январе самую высокую годовую инфляцию в еврозоне зафиксировали в Венгрии. Там она выросла до почти шести процентов. В еврозоне речь идет о 2,5 процента, а в Европейском союзе — о 2,8 процента. Ниже всего инфляция опустилась в Дании, Ирландии, Италии и Финляндии. Высокие значения также наблюдаются в Румынии и Хорватии.