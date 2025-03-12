Пошлины Трампа разочаровали британского министра

В Лондоне разочарованы введением администрацией Дональда Трампа пошлин на поставки в США зарубежных стали и алюминия, но не собираются заявлять об оперативных контрмерах. Об этом написал в X британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс.

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Политик подчеркнул, что в кабмине королевства «сосредоточены на прагматичном подходе» и активно ведут переговоры о широком экономическом соглашении, заключение которого позволит устранить дополнительные пошлины в интересах британских бизнеса и экономики.

Ранее стало известно, что британские власти рассчитывали избежать введения Трампом пошлин, увеличив объемы импорта американского газа и вооружений. По данным Financial Times, в 2024 году на поставки в США пришлось 7 процентов экспорта стали Великобритании — за 182 тысячи тонн продукции страна получила 400 миллионов фунтов стерлингов (517 миллионов долларов).

Решение Дональда Трампа о тарифах на сталь и алюминий вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии заявили, что ответные торговые меры могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро, список которых по данным СМИ, составлен на 99 страницах и включает, в частности, куриные крылышки, мотоциклы, женское нижнее белье, снегоуборочные машины и другую технику.

Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. По словам главы Минфина страны Скотта Бессента, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.