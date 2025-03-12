В России стали чаще продавать поддельные наушники

В России зафиксирован рост продаж контрафактных наушников мировых марок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Марвел-Дистрибуция». Отмечается, что порядка десяти процентов продаж акустических систем и наушников марки Marshall приходится на территорию РФ. Однако более половины из них оказываются поддельными.

Перед уходом с российского рынка в 2022 году доля продаж составляла лишь 2%. Оригинальные товары бренда были доступны исключительно в специализированных торговых точках или в крупных торговых сетях. Стоимость в среднем составляла 21 тыс. рублей.

В текущий период часть продаж происходит через интернет-магазины, где есть вероятность столкнуться с поддельной продукцией из-за недостаточного контроля. В 2024 году в России было продано наушников на сумму 73 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в предыдущем году.

Компания JBL занимает 7% рынка по количеству проданных товаров и 10% по их стоимости, а бренд Marshall — 1% и 4% соответственно. По словам экспертов, многие подделки не так просто отличить от оригинальных товаров, и для установления их подлинности требуются специализированные технические исследования.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Москве сообщило, что правоохранительные органы пресекли деятельность участников преступной группы, которые продавали в аптеках контрафактные лекарственные препараты.