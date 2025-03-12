Выплаты для многодетных семей могут увеличить

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ввести надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих больше 10 детей, передает РИА Новости.

По словам Гаврилова, стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов таких больших семей. Они сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов. Речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимости расширения жилплощади, увеличении коммунальных платежей, транспортных расходах и образовательных потребностях.

Парламентарий подчеркнул, что подобных семей в государстве не так много, и если бы для них была предусмотрена адресная помощь, то это не стало бы серьезным бременем для бюджета в контексте социальных расходов государства, но при этом позволило бы существенно улучшить их жизненные условия.

Гаврилов отметил, что одним из возможных вариантов решения проблемы может стать введение фиксированной доплаты для многодетных семей с большим числом детей. Эта доплата будет дополнением к уже существующим выплатам, добавил он. Депутат выступил за внедрение механизма ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Кроме того, он счел целесообразным предусмотреть субсидирование первоначального взноса по ипотеке.

Ранее вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье приемным родителям и опекунам направили ежегодное пособие на детей в размере 47,5 тысяч рублей, что превышает сумму предыдущего года.