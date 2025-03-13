Трамп пригрозил ЕС 200-процентными пошлинами

США могут ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран ЕС алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на виски. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Как он отметил, ЕС "только что ввел злобные 50-процентные пошлины на виски".

"Если эти пошлины немедленно не отменят, США вскоре введет 200-процентные пошлины на все вина, все шампанское и содержащую алкоголь продукцию из Франции и других стран, которые представляет ЕС", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. "Это будет отлично для производства вина и шампанского в США", - добавил он.

Трамп назвал подход ЕС к введению пошлин "одним из самых враждебных и недобросовестных в мире". Как он подчеркнул, сообщество было сформировано лишь для того, чтобы "использовать США в своих интересах".

Президент США в среду пообещал дать ответ на введение Евросоюзом контрмер в отношении американских товаров.

"Конечно, я отвечу", - сказал американский лидер на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Глава вашингтонской администрации тогда выразил уверенность в том, что условия торговли между США и странами ЕС сейчас крайне невыгодны для американской стороны.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в среду, комментируя решение ЕС с 1 апреля принять меры в отношении американских товаров в ответ на пошлины Вашингтона, заявил: "Карательные меры со стороны ЕС полностью игнорируют ключевые цели США в сфере национальной и международной безопасности, они являются очередным свидетельством того, что курс ЕС в сфере торговли и экономики оторван от реальности".

Торговые меры ЕС

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович ранее написал в X: "США выбрали необоснованные тарифы, не оставив нам иного выбора, кроме как отреагировать.

Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля". Кроме того, Шефчович подтвердил, что Еврокомиссия готовит новый пакет контрмер к середине апреля.

"Разрушения [торговых отношений] можно избежать. Мы готовы к переговорам", - добавил он.

Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила, что принимает "быстрые и соразмерные контрмеры в отношении американского импорта в ЕС" в ответ на введение новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. В заявлении ЕК указывается, что в целом "ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд, что соответствует экономическому масштабу тарифов США". В ЕК указали, что Евросоюз по-прежнему готов работать с администрацией США, чтобы "найти решение путем переговоров".

По сведениям газеты Politico, список американских товаров, в отношении которых ЕС может ввести тарифы, включает продовольствие, алкогольные напитки, электронные сигареты, верхнюю одежду, бытовую технику, мотоциклы, строительные и снегоуборочные машины.

Трамп 10 февраля распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступает в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.