Глава ЕК прокомментировала ответ Евросоюза на пошлины США

Глава ЕК назвала ответ Евросоюза на пошлины США соразмерными
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала соразмерными ответные меры ЕС на введение американских пошлин.
«Евросоюз должен действовать, чтобы защитить бизнес и потребителей. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильные, но соразмерные», — цитирует её ТАСС.
По словам главы Еврокомиссии, обложение пошлинами импорта на €26 млрд «соответствует экономическому размаху тарифов США».
Как сообщало ранее Bloomberg, 12 000 европейцев могут лишиться работы из-за новых пошлин США.