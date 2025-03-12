В Госдуме призвали провести кредитную амнистию

Кредитная амнистия и контроль за ценами на продовольственные товары необходимы для повышения уровня жизни в РФ.

Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. <…> Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, половина граждан тратит на выплаты банкам от 10% до 30% дохода, а четверть - от 30 до 50%.

"Заемщики задолжали 1,5 трлн рублей - и это только то, что прошло через суд", - отметил депутат.

При этом, добавил Миронов, инфляция для бедных в полтора раза выше.