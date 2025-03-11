Рынок акций в России отреагировал на переговоры США и Украины

Российский рынок акций упал после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации источника, до подведения итогов встречи в Саудовской Аравии индекс IMOEX2 вырос приблизительно на 1% на вечерней сессии — этим он обновил максимум дня. Однако после оглашения итогов встречи рынок начал падать. В 21:11 по мск индекс IMOEX2 упал на 0,05% — до 3195,28 пункта. Впрочем, к 21:34 по мск индекс пошел в небольшой плюс — он прибавил 0,13% и вырос до показателя в 3201,07 пункта.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и Украины. Итоги этой встречи успел прокомментировать Владимир Зеленский.