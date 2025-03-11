FT: Британия не будет автоматически отвечать на американские пошлины на сталь

Соединенное Королевство не будет вводить автоматические ответные меры в отношении Соединенных Штатов, если сталь из Великобритании окажется с 12 марта под импортными пошлинами Вашингтона в размере 25%. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

"Немедленных встречных тарифов не будет", - сказал собеседник издания, заметив, что премьер намерен действовать с хладнокровием.

Как говорится в статье, хотя Стармер во время разговора с президентом США Дональдом Трампом призывал не вводить пошлины в отношении британских производителей, он готов к тому, что избежать таких мер не удастся.

Financial Times уточняет, что в 2024 году Великобритания экспортировала в США 182 тыс. тонн стали. Это равняется 7% от общего объема экспорта стали королевством. В стоимостном выражении доля экспорта стали в США составляет 9%, достигая £400 млн ($517 млн).

На прошлой неделе британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс заявил газете, что правительство защитит производителей стали и алюминия. Он заверил, что список ответных мер "уже подготовлен". Издание расценило это как попытку надавить на Вашингтон. Однако после этого, пишет газета, позиция Лондона смягчилась, когда стало ясно, что президент США решительно настроен на повышение тарифов.

Ранее Трамп объявил, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и охватят не только автомобили, но и "все остальное". Согласно февральскому президентскому указу, таможенные тарифы на поставки в США стали из-за рубежа вступят в силу 12 марта в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск).