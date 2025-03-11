Расходы российского бюджета резко превысили доходы

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы расходов российского бюджета резко превысили доходы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

Согласно предварительной оценке ведомства, расходы госказны за отчетный период составили примерно 8,05 триллиона рублей. В свою очередь, доходы федерального бюджета за это время в Минфине оценили в 5,34 триллиона. Таким образом, расходы госказны превысили поступления примерно на 2,7 триллиона, или 1,3 процента ВВП. В годовом выражении прирост составил 1,58 триллиона рублей.

Доходы российского бюджета в январе-феврале выросли на 6,3 процента в годовом выражении, а расходы подскочили на 30,6 процента. Резкое увеличение расходов в ведомстве объяснили опережающим финансированием в январе. Последнее было связано в том числе с «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», заключили в Минфине.

По итогам 2024 года суммарный объем расходов российского бюджета, по предварительной оценке ведомства, сообщил о рекордном росте расходов госказны. В результате дефицит бюджета по итогам января превысил запланированный на весь год почти в полтора раза.