Курс доллара опустился ниже 86 рублей

Валютная пара доллар/рубль на международном рынке Форекс достигла нового минимума за последние две недели. По состоянию на 12:25 по московскому времени курс американской валюты упал на 1,9%, до 85,95 рубля, следует из данных Investing.

По состоянию на 12:25 по московскому времени на российском межбанковском рынке курс доллара снизился на 1,66%, достигнув отметки в 86,18 рубля. Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже также продемонстрировал снижение на 0,37%, опустившись до 87 369 рублей. Это соответствует курсу на уровне 87,37 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 11 марта, на уровне 88,3872 рубля за доллар, 95,4443 рубля за евро и 12,0798 рубля за юань.

По словам начальника отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, благоприятная геополитическая обстановка способствовала увеличению спроса на государственные долговые инструменты России, передает РБК. Индекс RGBI вырос на 15,6% с минимальных значений прошлого года, что продолжает оказывать поддержку национальной валюте. Рынок остается благоприятным для укрепления рубля в пределах недельного диапазона 84–90 рублей за доллар, 90–95 рублей за евро и 11,6–12,5 рублей за юань, отметил он.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, в укреплении рубля могли сыграть роль увеличенные продажи валюты со стороны экспортеров.