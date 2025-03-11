Курс доллара опустился ниже 86 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 86 рублей впервые с 26 февраля 2025 года. Об этом сообщает 11 марта ТАСС, ссылаясь на данные площадки «Финам».

По данным на 12:25 мск, курс доллара снижался на 1,87% — до 86 рублей. К 12:44 мск курс доллара ускорил снижение и находился на уровне 85,975 рубля (-1,9%).

В это же время курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 1,1% и составлял 93,916 рубля.

Как писала «Парламентская газета», материал Центробанка о рисках финансовых рынков свидетельствует о том, что за февраль рубль вырос к доллару на 10,5 процента.