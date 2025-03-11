Резким колебаниям курса рубля нашли объяснение

Минувший месяц оказался периодом максимальной с 2022 года волатильности рубля. Это выяснили «Ведомости».

Так, диапазон колебаний к доллару в феврале оценивается в 16,3 процента (от 85,93 до 99,94 рубля), а к юаню — в 14,2 процента (от 11,74 до 13,41 рубля). По словам аналитика УК «Альфа-капитал» Александра Джиоева, на курсе рубля сказались несколько факторов. Например, улучшение отношений России и США, надежды на которое появились после переговоров о завершении конфликта на Украине.

Кроме того, свою роль сыграла продажа валютной выручки. Так, 29 самых крупных экспортеров нарастили февральские продажи валютной выручки на 25 процентов.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что если переговоры по разрешению украинского кризиса затянутся, то официальный курс доллара может превысить 90 рублей. Если же будет достигнуто перемирие, то курс американской валюты будет колебаться около 85 рублей, но после ослабеет из-за того, что начнет налаживаться положение дел с импортом.

В России понизили курсы зарубежных валют

Ранее экономист Михаил Косов спрогнозировал, что к концу этого года курс американской валюты может опуститься до 65-75 рублей.