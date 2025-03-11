Турецкие банки ответили на вопрос о смягчении санкций против России
Центральный банк (ЦБ) Турции не давал указаний по смягчению санкций против РФ. Так ответил на вопрос о возможном снятии ограничений представитель одного из филиалов, его цитирует РИА Новости.
Как отмечал ранее дипломатический источник в турецкой столице, смягчение американских санкций позитивно отразилось бы на торговле и помогло бы решить проблемы с банковскими переводами, однако Анкару не уведомили о конкретных намерениях в этом направлении.
Турция поддержала смягчение санкций США против России для улучшения торговли
«Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится», — пояснил представитель госбанка Ziraat.