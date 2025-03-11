Турецкие банки ответили на вопрос о смягчении санкций против России

Центральный банк (ЦБ) Турции не давал указаний по смягчению санкций против РФ. Так ответил на вопрос о возможном снятии ограничений представитель одного из филиалов, его цитирует РИА Новости.

Как отмечал ранее дипломатический источник в турецкой столице, смягчение американских санкций позитивно отразилось бы на торговле и помогло бы решить проблемы с банковскими переводами, однако Анкару не уведомили о конкретных намерениях в этом направлении.

Турция поддержала смягчение санкций США против России для улучшения торговли