Маск назвал потери бюджета США при Байдене

Государственный бюджет США при администрации бывшего президента Джо Байдена недосчитался около $500 млрд из-за коррупции и мошенничества.

Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты США сообщил Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

"Государственный бюджет при Байдене потерял из-за растрат полтриллиона долларов. Мы стараемся свести к минимуму этот показатель, сделать все для сохранения денег налогоплательщиков", - сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке расходов бюджета США. По словам Маска, служба рассчитывает сократить правительственные расходы на $2 трлн.