Доллар дешевеет на мировых рынках: ждать ли укрепления рубля

10 марта 2025 года курс доллара США на мировом рынке опускался до минимумов ноября 2024 года. Индекс DXY падает шестую торговую сессию, за это время он снизился на 3,6%, до 103,56 пункта. За то же время курс евро вырос на 4,8%, до $1,0875.

Доллар падает на фоне опасений рецессии в США в связи с введением пошлин на товары из Китая, а также аналогичные угрозы в отношении Канады и Мексики. Эти страны либо ввели ответные меры, либо готовятся их ввести. В этих условиях рынок ожидает, что американский регулятор начнёт активно снижать ставку для поддержки замедляющейся экономики, рассказал «Коммерсанту» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Также есть риск приостановки работы правительства США при достижении потолка госдолга, добавляет управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

На внебиржевом рынке курс доллара по отношению к рублю опустился ниже 88 ₽ впервые за полторы недели. По итогам дня курс остановился на отметке 87,5 ₽ за доллар, что на 2,5 ₽ ниже закрытия пятницы. Курс евро снизился на 2,67 ₽, до 94,82 ₽. Это всё ещё ниже локальных минимумов 26 февраля — 85,36 ₽ за доллар и 89,63 ₽ за евро.

На рубль давят недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти с апреля, что привело к снижению котировок нефти Brent до $70 за баррель. Цены могут снизиться ещё сильнее, в итоге можно ожидать уменьшения поступления валюты от нефтяных компаний, отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

В ближайшие дни курс рубля поддержит приближение налогового периода. В марте такие продажи могут начаться раньше обычного — в середине, а не в конце месяца, ожидает Денис Попов. При этом спрос на валюту со стороны импортёров сдерживается жёсткими денежно-кредитным условиями.

«С учетом высокой неопределенности настроений участников рынка базовый прогноз предполагает курс доллара на конец первого квартала в районе 85–87 ₽», — прогнозирует аналитик.

Марина Никишова считает вероятным возвращение курса доллара в диапазон 91–93 ₽.