Что произойдет с ключевой ставкой 21 марта и что будет с вкладами

На следующей неделе, 21 марта 2025 года, состоится очередное заседание Центрального банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Это событие традиционно привлекает внимание экономистов, инвесторов и рядовых граждан, так как ставка напрямую влияет на инфляцию, курс рубля, стоимость кредитов и доходность вкладов.

На фоне текущей экономической и политической ситуации возникает множество вопросов: сохранит ли ЦБ ставку на прежнем уровне, повысит ее для борьбы с инфляцией или, наоборот, смягчит политику? Какие факторы будут ключевыми при принятии решения? И главное, как это отразится на финансовом положении россиян?

В этой статье разберем ожидания экспертов и возможные сценарии развития событий.

Чего ожидать от заседания ЦБ 21 марта 2025 года

Прежде чем делать прогнозы о будущем решении Центрального банка, важно понять, какие факторы влияют на его политику.

Ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого регулятор контролирует инфляцию, стимулирует или сдерживает экономическую активность. Ставка зависит от динамики цен, курса рубля, состояния банковской системы и внешнеэкономической ситуации.

На предыдущем заседании ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, объясняя это необходимостью сдерживать инфляционные риски. Продолжит ли регулятор жесткую политику или начнет смягчение, учитывая текущие экономические тенденции?

По мнению большинства опрошенных Банки.ру экспертов, ЦБ РФ сейчас рассматривает два наиболее возможных варианта.

«На последнем заседании, 14 февраля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Этот сигнал предполагал, что на мартовском заседании может быть принято решение либо о сохранении, либо о повышении ключевой ставки», — комментирует Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Однако, по ее мнению, большинство данных сейчас говорит в пользу сохранения ключевой ставки, так как достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже привела к существенному охлаждению кредитования с конца прошлого года.

«В феврале несколько замедлился рост денежной массы, хотя пока он остается существенно выше прогнозных показателей ЦБ на этот год. В то же время в резюме обсуждения ключевой ставки подчеркивается, что значительные бюджетные поступления в последние месяцы существенно "зашумляли" динамику кредита. Поэтому необходимо время, чтобы убедиться в устойчивости наблюдаемых тенденций в кредитовании, в том числе после нормализации бюджетных расходов внутри года», — считает Беленькая.

По ее прогнозу, 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне с ее дальнейшим понижением не раньше апрельского заседания.

«Мы пока сохраняем ожидания пика ставки на текущем уровне и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля 2025 года с выходом на 17–18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, мы не исключаем, что ЦБ может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», — поделилась эксперт.

При этом, добавляет она, если окажется, что текущий уровень денежно-кредитных условий недостаточен для устойчивого замедления инфляции, либо если проявятся новые инфляционные риски (со стороны бюджетной политики, расширения программ льготного кредитования, ситуации в мировой экономике, новых жестких санкций, рынка труда и т. д.), то ключевая ставка может оставаться на текущем уровне в течение более длительного времени, и нельзя исключить ее дальнейшего повышения.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», также склонен предполагать, что ЦБ оставит значение ставки без изменений.

«Ожидаем сохранения ставки на прежнем уровне. Тенденция замедления темпов роста цен только начинает проявляться, и сейчас регулятору целесообразно сохранить паузу и наблюдать за процессом», — считает он.

Того же прогноза придерживается Софья Донец, главный экономист «Т-инвестиций»: «Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 21% на заседании 21 марта. И хотя на столе у ЦБ второй опцией для обсуждения, вероятно, останется повышение (а не снижение), мы, как ни парадоксально, не исключаем некоторого смягчения сигнала регулятора».

Также Донец считает, что если инфляция не преподнесет негативного сюрприза в марте — апреле и останется на уровнях ниже февраля (например, в интервале 0,5–0,7% м/м), а инфляционные ожидания продолжат улучшаться, то и настрой регулятора будут постепенно смягчаться.

Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ, ожидает, что на заседании 21 марта Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

«Совокупность факторов складывается в пользу такого решения и повторения сигнала с предыдущего заседания. Экономическая активность в стране в целом остается высокой: в январе ее замедление было связано с добычей полезных ископаемых и их транспортировкой, тогда как потребительский спрос усилился, а обрабатывающие производства продолжили наращивать выпуск», — поясняет он.

Аналогичный прогноз дает аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко.

«Мы ожидаем, что ставку на ближайшем заседании сохранят, пока уверенности в устойчивом снижении темпов роста цен нет», — говорит она.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир Инвестиций», считает, что Банк России занял выжидательную позицию.

«Инфляция все еще остается высокой, но есть признаки замедления экономической активности. Тенденция пока неустойчивая, и преждевременно говорить о скором снижении ставки. Банку России нужно больше данных для обоснованного снижения ставки. Например, сохранение тренда на замедление кредитования, снижение инфляции и инфляционных ожиданий и замедление темпа роста номинальных заработных плат. ЦБ сможет получить более четкую картину по итогам марта — апреля», — отметил эксперт.

По мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, на заседании 21 марта регулятор сохранит ставку на уровне 21%, при этом также будет сохранен сигнал о том, что ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом динамики инфляции.

Как считает Зварич, в данный момент, когда инфляция показывает умеренный рост и находится в районе 10%, недостаточно поводов для дальнейшего ужесточения ДКП с учетом текущей реальной ставки.

Кроме того, регулятор будет учитывать влияние в ближайшее время укрепления рубля на динамику цен, отмечает аналитик. При этом рост инфляции и сохранение проинфляционных рисков не дают поводов для перехода к смягчению ДКП.

В такой ситуации, подчеркивает Зварич, сохранение ставки на уровне 21% выглядит обоснованным.

Как решение ЦБ отразится на депозитах

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 21 марта станет важным ориентиром для граждан, формирующих свои финансовые стратегии. Вопросы доходности по депозитам, доступности кредитов и инвестиционных возможностей напрямую зависят от изменений денежно-кредитной политики.

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», считает, что банки не ждут снижения ключевой ставки в марте этого года.

«Ставки по вкладам продолжили снижаться в последние недели — по-видимому, банки считают, что пик ключевой ставки в рамках нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в стране уже достигнут. В то же время и корректировка депозитных ставок происходит довольно плавно, то есть и скорого начала снижения ключевой ставки банки, судя по всему, тоже не ждут», — поясняет он.

По его словам, депозитные ставки продолжат корректироваться вниз в ближайшие месяцы, даже если ЦБ на заседании в марте опять оставит ключевую ставку неизменной. Но происходить это и далее будет довольно плавно.

Кравченко также считает, что ставки по депозитам будут снижаться.

«Даже если ЦБ сохранит ставку, российские банки, скорее всего, продолжат постепенно снижать ставки по предлагаемым депозитам. При этом чем длиннее депозит, тем будет больший масштаб дальнейшего снижения ставок по нему», — предполагает он.

Того же мнения придерживается Нестеренко: «Текущие значения индикаторов экономики свидетельствуют о вероятной смене тренда, а следовательно, и развороте ДКП в ближайшие месяцы, поэтому, вероятно, банки постепенно будут пересматривать ставки в сторону снижения».

По мнению Зварича, тенденция к медленному снижению банковских ставок после мартовского заседания сохранится. Кредитные организации продолжат корректировать процентную политику, оценивая возможность того, что текущий уровень ключевой ставки будет пиком.

Однако Зварич подчеркивает, что существенного снижения ставок не стоит ожидать, так как сохраняются риски дальнейшего ужесточения ДКП, в случае если инфляция закрепится выше 10% и продолжит расти.

Донец считает, что понижение ставок в последние два месяца связано больше с корректировкой значений, нежели с какой-либо тенденцией.

«Мы видим некоторое снижение банковских ставок в последние два месяца по депозитам и некоторым направлениям кредитования. Но это пока скорее просто "сползание" с пиков, на которые мы забрались в конце 2024 года, когда шли разговоры о том, что ключевая ставка может уйти и к 25%, а оценка кредитных рисков и премии за ликвидность возросли до многолетних максимумов. Сейчас идет нормализация, тогда как ожидания смягчения политики ЦБ еще не начали влиять на банковские ставки, ставки остаются очень высокими. Пока смягчение ДКП не начнется, депозитные ставки должны остаться выше 20%», — отмечает она.

Открыть вклад сейчас или подождать?

Решение Центробанка по ключевой ставке непременно повлияет на финансовые планы граждан, определяя доходность вкладов и стоимость кредитов. В текущей ситуации важно понять, как эффективнее распорядиться деньгами: фиксировать доходность по депозитам, ждать более выгодных условий или искать альтернативные варианты вложений?

Так, Додонов считает, что сейчас все еще можно фиксировать высокие ставки по депозитам: «Я думаю, что если у человека имеются свободные средства, которые вряд ли понадобятся в ближайшие год-два, то ему стоит подумать над размещением их на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать повышенную доходность на продолжительный период».

Нестеренко подчеркивает важность оценки рисков при инвестициях и вкладах в текущей ситуации.

«Предстоящее заседание ЦБ может укрепить уверенность инвесторов в будущем развороте ДКП, что сделает облигации с фиксированным купоном привлекательными для инвесторов. Тут есть два варианта действий в зависимости от готовности принимать на себя риски: можно зафиксировать текущие высокие ставки по вкладам или купить облигации с фиксированными купонами до заседания ЦБ (не является инвестиционной рекомендацией)», — поясняет она.

Кравченко же считает, что сейчас стоит обратить внимание на краткосрочные вклады из-за высоких ставок по таким депозитам:

«Максимальные ставки пока по-прежнему будут предлагаться банками при размещении средств на короткие сроки. Такая ситуация может продолжаться значительный период времени. В этих условиях нет смысла открывать длинный вклад, ставки по которому уже непривлекательны. Единственной разумной стратегией остается размещение средств на короткие сроки с последующей пролонгацией».

Зварич добавляет, что снижения ставок недостаточно для того, чтобы фокус вкладчиков переместился на долгосрочные вклады. По его мнению в марте — апреле у вкладчиков будут наиболее популярными трех- и шестимесячные депозиты.

Донец же советует не спешить с решением по депозитам и дождаться ближайшего заседания ЦБ.

«Скоропалительных решений в части сбережений до ближайшего заседания ЦБ принимать мы бы не стали. Оно не должно принести переломов в рыночных трендах. Продолжаем следить за геополитикой, динамикой кредитования и инфляции», — советует она.

Прогноз по ключевой ставке: главное

Большинство опрошенных Банки.ру экспертов сходится во мнении, что на заседании 21 марта ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Это означает, что серьезных изменений по процентам на депозиты и кредиты в ближайшее время, вероятно, ждать не стоит.