США не смогли внятно обосновать причину введения пошлин на товары из КНР

Администрация президента США Дональда Трампа, называвшая в качестве причины введения пошлин на товары из КНР контрабандные поставки наркотического фентанила и его прекурсоров из страны, не смогла предъявить внятных доказательств и представить китайской стороне конкретные требования для урегулирования вопроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в китайском руководстве.

Источники указывают, что отсутствие аргументированной позиции по фентанилу с американской стороны препятствует диалогу по существу. По данным агентства, у обеих сторон отсутствует взаимное понимание и в этот момент они не могут договориться о возможных дальнейших действиях, направленных на урегулирование торговых отношений. Введение Трампом 4 марта дополнительных пошлин на товары из Китая в 10% застало врасплох профильных чиновников как в КНР, так и в США.

Команда Трампа считает, что четкие требования по фентанилу китайской стороне были переданы. Американские источники утверждают, что речь идет о перекрытии поставок химикатов для производства фентанила в Мексику, введении смертной казни для контрабандистов в КНР и публикации в печатном органе ЦК КПК "Жэньминь жибао" программной статьи о борьбе с торговлей фентанилом.

Один из источников Bloomberg говорит, что на деле помимо фентанила США интересует возвращение КНР к торговому соглашению, достигнутому еще во время первого срока Трампа, помощь Китая в создании новых рабочих мест в США, сохранение центральной роли американского доллара в мировой торговле и поддержка Пекином мирных усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Однако обсуждению этих вопросов сейчас препятствует отсутствие прямых контактов на высоком уровне.

"Команда Трампа пока не разобралась, чего именно она хочет получить от Китая", - отметил директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

Неспособность установить надежные каналы связи для сущностного обсуждения вопроса фентанила и других проблем двухсторонних отношений, по его словам, вызывает в Пекине разочарование.

Ранее в феврале Трамп ввел импортные пошлины на товары из КНР в 10%, а затем 4 марта объявил об их повышении до 20%. Китай ответил импортными пошлинами в 10% и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний. В качестве причины введения пошлин как в отношении КНР, так и в отношении Канады и Мексики, президент Трамп называл якобы недостаточные усилия правительств этих стран в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил.