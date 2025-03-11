Индия нашла способ избежать торговой войны с США

Индия согласилась снизить пошлины на товары из США ради избежания торговой войны
Индия согласилась снизить пошлины на автомобили из США ради избежания торговой войны. Об этом сообщает The Hindustan Times.
Во время саммита премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом индийская сторона выразила готовность пойти на глубокое снижение тарифов, в том числе на некоторые сельскохозяйственные товары, чтобы помочь увеличить товарооборот странами до 500 миллиардов долларов к 2030 году.
Нью-Дели готовится снизить пошлины на мотоциклы премиум-класса со 110 до 100 процентов и на американский бурбон с 50 до 30 процентов, а также установить нулевые тарифы на импорт определенных объемов чечевицы и гороха.
«Индия взимает с нас огромные пошлины, просто огромные. В Индии ничего не продашь. <...> Но теперь они хотят значительно снизить пошлины», — отметил президент США Дональд Трамп.
Ранее индийская сторона заявила о масштабном сокращении импорта автомобилей, химикатов, электроники, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования для многоотраслевой двусторонней торговли с США, чтобы быть менее уязвимой в потенциальной торговой войне. В качестве рычага давления Индия выделила области, в которых у США наблюдается положительное сальдо торгового баланса со значительным экспортом в третью по величине экономику Азии.
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал новые пошлины на импортные товары, которые вступят в силу с 2 апреля, справедливыми, поскольку такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Канада, и ЕС десятилетиями взимали пошлины с американских товаров.