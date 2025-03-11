В Европе хотят конфисковать еще больше российских активов с подачи Латвии

Власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

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«Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — сообщает издание.

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Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозицию к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.

На фоне этого французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов России.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.