Россия сократила импорт яиц

Россия в 2025 году сократила импорт пищевого куриного яйца почти в 1,2 раза за счет увеличения собственного производства, сообщили 10 марта в Россельхознадзоре.

«По данным ФГИС «ВетИС» на 7 марта 2025 года, Россия сократила импорт пищевого куриного яйца почти в 1,2 раза: с начала текущего года ввезено 144,2 млн штук яиц, когда за аналогичный период прошлого года поступило 170,5 млн штук яиц», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Россельхознадзора, тенденция связана в том числе с увеличением собственного производства яиц в стране.

Уточняется, что производство пищевых яиц на птицеводческих предприятиях России выросло с 3,173 млрд штук в январе 2024 года до 3,355 млрд штук в январе 2025 года.

Как писала «Парламентская газета», Правительство дополнило список социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, включив в него куриные яйца и сливочное масло.