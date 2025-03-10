Резкого роста цен на продукты в 2025 году не ожидается, заявил NEWS.ru эксперт в области сельского хозяйства, президент фонда «Своё» Андрей Даниленко.

По его словам, высокая инфляция наблюдается во многих странах, а Россия находится не в самом худшем положении, но ситуацию может изменить очередное повышение ключевой ставки и новые санкции.

«Если исходить из здравого смысла, резкого роста цен в этом году не должно быть. Но очевидно, что инфляционные процессы продолжатся», — сказал Даниленко.

По словам эксперта, рост цен — это «глобальная история», которая в первую очередь связана с удорожанием энергоносителей и логистики. Он пояснил, что прогнозировать события сложно по ряду причин. Во-первых, Центробанк может вновь поднять ставку, что приведет к удорожанию кредитов для сельхозпроизводителей, несмотря на предоставление им льгот. Во-вторых, против России могут ввести новые санкции, а это регулярно обещает сделать президент США Дональд Трамп в случае отказа Москвы от мирного урегулирования на Украине.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал активный рост цен весной 2025 года. По его мнению, давление на стоимость товаров окажут повышение бюджетных расходов и рост налогов. Особенно ощутимым будет подорожание в сфере продуктов питания, считает эксперт. По карману россиян также ударит покупка товаров, в производстве которых задействован импорт, заключил аналитик.