Эксперт рассказал, когда начнут дешеветь помидоры

Свежие помидоры, которые сейчас стоят почти как мясо, начнут дешеветь только в конце апреля.

Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.

«Несмотря на то что световой день стал длиннее, ждать удешевления томатов пока рано. Высокие текущие цены на них будут держаться в марте и апреле. Снижение стоимости начнется только в конце апреля», — рассказал эксперт.

Этой зимой рыночные цены на овощи повысились сильнее, чем обычно. Так, в декабре, январе и феврале в торговых сетях центральных регионов тепличные томаты «Черри» стоили около 1000 рублей за 1 кг, что примерно в два раза дороже килограмма свинины и в четыре раза дороже килограмма минтая. Помидоры сорта «Кумато» можно было купить за 520 рублей, «Фламенко» — за 370 рублей, круглые красные — за 260 рублей.

По словам представителя плодоовощного Союза, рекордное подорожание тепличных овощей связано с возросшей себестоимостью производства и высокой продовольственной инфляцией — более 12%. Именно на столько в среднем выросли оптовые цены. Повлияли подорожавшие газ и электроэнергия, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур. Дороже стали семена, удобрения и средства защиты растений. Выросли транспортные расходы. На это наложились надбавки перекупщиков и торговых сетей. Быстрее цены росли в регионах, где есть дефицит производства, — на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.