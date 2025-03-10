СМИ предупредили об исчезновении одного вида дешевого масла

Цены на пальмовое масло в мире будут расти в течение нескольких лет. Это связано с тем, что крупнейший производитель продукта - Индонезия - все чаще использует его для изготовления биодизеля. Об этом сообщает Reuters.

По словам авторитетного отраслевого аналитика Дораба Мистри, раньше на протяжении многих лет пальмовое масло было дешевым из-за активного роста производства и конкуренции на рынке, однако сейчас ситуация изменилась. Производство продукции сильно замедлилось, пояснил он.

Как уточнил эксперт, «времена скидок в 400 долларов за тонну ушли в прошлое». Пальмовое масло больше не будет таким дешевым, пока Индонезия будет отдавать предпочтение биодизелю, заявил собеседник.

Эдди Мартоно, председатель крупнейшей в Юго-Восточной Азии ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, анонсировал сокращение в 2030 году экспорта Индонезии до 20 миллионов тонн. В материале издания говорится, что сейчас закупки покупателями сокращаются, а стоимость всех видов растительных масел продолжает увеличиваться.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что кондитерские компании в России увеличивают стоимость своей продукции на 5–15%. При этом некоторые товары будут продаваться в упаковках меньшего размера и веса, писало издание. Причина очередного повышения цен на сладости — рост расходов производителей на сырье и логистику, а также необходимость увеличения заработной платы сотрудников.