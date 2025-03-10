Возможна ли новая волна укрепления рубля: мнение аналитиков

Вторую неделю подряд рубль снижается по отношению к доллару. На внебиржевых торгах в пятницу доллар поднимался выше 90 ₽.

Официальный курс ЦБ вырос на 0,9 ₽, до 89,136 ₽ за доллар. В конце недели аналитики увидели сигналы к возможному укреплению рубля.

«Наиболее важный фактор — высокий спрос на рублёвые активы, в частности ОФЗ, который продолжал подпитываться ожиданиями снижения геополитических рисков и торможения инфляции», — рассказал «Коммерсанту» управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Экспортёры с учётом крепкого рубля могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца, что приведёт к новой волне укрепления курса, допускает аналитик.

«На рынках по-прежнему преобладает фактор геополитики, но мы всё же полагаем, что в ближайшие недели эмоциональный фактор ослабнет и рубль продолжит стабилизироваться вблизи экономически обоснованных значений в диапазоне 90–95 ₽ за доллар», — прогнозирует директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.

При появлении позитивных сигналов в геополитике рубль может игнорировать прочие раздражители, отмечает руководитель направления аналитического сервиса Банка Зенит Владимир Евстифеев.

На стороне рубля по-прежнему высокая ключевая ставка и жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Давление на национальную валюту оказывает традиционное для начала месяца снижение продаж иностранной валюты со стороны экспортёров.