Крупные производители пива объявили о росте цен

«Балтика» и Московская пивоваренная компания сообщили о росте отпускных цен в среднем на 10-15%. Повышение произошло после увеличения стоимости пива «Объединенными пивоварнями» и AB InBev Efes, пишет «Коммерсант».

Основные факторы — повышение акциза на продукцию и колебание курса валют, так как значительную часть сырья производители закупают за границей.

Большинство российских пивоваренных компаний уже увеличили стоимость своей продукции, о чем свидетельствуют данные экспертов. Как сообщил источник в крупной пивоваренной компании, помимо повышения акцизов, на рост цен влияют и другие факторы, характерные для всех отраслей экономики. В частности, это высокая ключевая ставка Центрального банка, которая в настоящее время составляет 21%, а также общий рост инфляции.

Стоимость импортного пива также растет. Это связано не только с колебаниями курса рубля, но и с увеличением пошлин на ввоз такой продукции из недружественных стран. В конце 2024 года они выросли с €0,1 до €1 за 1 литр. По информации участников рынка, это привело к тому, что зарубежное пиво подорожало в среднем до 130–140 рублей за 1 литр.

Однако, по мнению специалистов, если положение на рынке валют нормализуется, то до конца 2025 года значительного роста цен удастся избежать.

Ранее сообщалось, что в России выступили за введение запрета рекламы пива на телевидении. Соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду».