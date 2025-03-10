Мишустин постановил создать три новые особые экономические зоны

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановления о создании трёх новых особых экономических зон: «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск».

«Региональные власти за счёт средств областного бюджета до 2027 года создадут инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру ОЭЗ. Всего на эти цели планируется направить более 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что оборот высокотехнологичных производств в 2024 году увеличился в два раза, сектор стал одним из самых быстрорастущих в столичной промышленности.