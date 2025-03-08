Стало известно о еще одной стране, готовой предоставить свои минералы США

США начали обсуждать возможное соглашение с Демократической Республикой Конго (ДРК) о добыче редкоземельных металлов в этой стране. Такую информацию приводит Financial Times со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

Источники газеты отметили, что потенциальная сделка поможет занять население на высококвалифицированных работах и интегрировать Конго в мировую экономику.

«Демократическая Республика Конго располагает значительной долей критически важных ресурсов, применяемых в современных технологиях. США открыты для обсуждения договора по этой теме», — заявил один из собеседников.

Газета пишет, что инициатором соглашения стали власти Конго. Они могут предоставить Вашингтону права на разведку полезных ископаемых. В свою очередь Белый дом должен поддержать президента Феликса Чисекеди и помочь вооруженным силам ДРК в подготовке.

Сейчас Киншаса ведет боевые действия в провинциях Северное Киву и Южное Киву против местных военизированных формирований, поддерживаемых Руандой.

Накануне глава Минфина США обвинил украинских олигархов в препятствовании сделке Киева и Вашингтона по доступу к украинским природным ресурсам.